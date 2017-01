25 vjet nga shtëpitë-shkolla

Sot një çerek shekulli Serbia me forcë i kishte pushtuar shkollat tona, i shndërroi ato në objekte policore, por nuk i shkoi ndoresh të na marrë të drejtën tonë që fëmijët tanë, nxënësit tanë të mësojnë për historinë, gjuhën, kulturën dhe traditën tonë kombëtare. Megjithatë rezistenca e madhe në gjithë vendin dhe humanizmi i qytetarëve duke lëshuar shtëpitë për shkolla arriti të mposhtë synimet e pushtuesit serbë. Këtë ditë e rikujtojmë me një deklaratë të kryesisë së lidhjes së arsimtarëve shqiptarë “Naim Frashëri” në të cilën thekson se okupatorit serb , që synoi dhe po synon që Kosovën ta vrasë shpirtërisht dhe moralisht.

Ja cila ishte thirrja e kësaj kryesie të arsimtarëve shqiptarë menjëherë pas dëbimit të shqiptarëve nga shkollat:

Apeli i Kryesisë së LASH-it “Naim Frashëri”

T’i kthehemi mësimit

Serbia me forcë i pushtoi shkollat tona, i shndërroi ato në objekte policore, por nuk i shkoi ndoresh të na marrë të drejtën tonë që fëmijët tanë, nxënësit tanë të mësojnë për historinë, gjuhën, kulturën dhe traditën tonë kombëtare. Jemi të vetëdijshëm për hallet që keni, por nuk ka hall më të madh se për- kushtimi më i madh nda Kosovës.

Kryesia e Lidhjes së arsimtarëve shqiptarë Naim Frashëri, dje, iu drejtua mjeteve të informimit me një komunikatë-apel ,drejtuar opinionit publik, në të cilën thuhet:

Arsimtarë të nderuar, nxënës e prindër, qytetarë të Kosovës,

Vetëm një ditë na ndan nga fillimi i vonuar i vitit shkollor 1991/1992. Nisma e serishme e punës edukativo –arsimore, pas krimit të kryer kundër shkollës dhe dijës sonë, shënon fillimin e orës së madhe kombëtare e arsimore. Gjendemi para përgjigjes më të plotë që duhet dhënë okupatorit serb, që synoi dhe po synon që Kosovën ta vrasë shpirtërisht dhe moralisht. Pushtuesi serb fushën e arsimit nuk e zgjodhi rastësisht për të filluar zbatimin e projekteve memorandumin e që promovojnë proceset asimiluese, të cilat na shpien në kolonizimin shpirtëror ,arsimor kulturor e kombëtar të popullit tonë. Serbizimi i Kosovës është synimi i tyre. Mospranimi i programeve serbe, i teksteve të përkthyera, i administratës së “Serbisë unike” i alfabetit cirilik. Ishte akt i lartë i ndërgjegjes profesionale dhe kombëtare të arsimtarëve shqiptarë, akt i vetëdijes së shtuar të opinionit arsimor në Kosovë. Serbia me forcë i pushtoi shkollat tona, i shndërroi ato në objekte policore, por nuk i shkoi ndoresh të na marrë të drejtën tonë që fëmijët tanë, nxënësit tanë të mësojnë për historinë, gjuhën, kulturën dhe traditën tonë kombëtare. Aktualisht Serbia na shpalli luftë në fushën e arsimit. Ditët që pasojnë do të jenë të mbushura me përpjekjet tona të forta për të mbrojtur kulturën tonë dhe qenësinë tonë kombëtare nga hegjemonizmi serb, që po mban në duar prangat më të rënda për dijen shqiptare. Nuk ka forcë që mund të na mbyllë dritaren tonë shkollore, nga e cila do të mësojmë për qytetërimin tone të lashtë, për autoktoninë tonë ,për trungun tonë, për fushat shqiptare, për të mësuar se “pse mendohen këto male”.

Arsimtarë,

Serbia mund t’i shkallëzojë ndjekjet kundër nesh, të na persekutojë e të na burgosë, të ndalë vërshimin e nxënësve tanë në bankat e tyre shkollore,, shkollën do ta bartim në gjirin e popullit tonë arsimdashës, Do të bëjmë çdogjë për ta shpëtuar këtë vit shkollor edhe në këto kushte të rënda dhe nuk do të lejojmë që Kosova të shndërrohet në zonë analfabetesh.

Nxënës të dashur,

Jemi të vetëdijshëm edhe për peripecitë tuaja. Po bëjmë përpjekje që t’u kthejmë në objektet, oborret dhe korridoret e shkollave tuaja. E kuptojmë se ato janë vendtakime të buzëqeshjeve tuaja rinore, por fati deshi, që edhe mbi supet tuaja të njoma të rëndojë historia. Ju jeni gjenerata që aktivisht po e ravijëzoni rrugën ë ardhmërisë më të lumtur për motrat dhe vëllezërit tuaj e ardhmërinë e brezave që vijnë. Nga Ju presim motivim të lartë në mësim dhe dije. Çdo minutë ta shfrytëzoni për atë që keni humbur. Rini shkollore, Rini studentore, arsimtarë shqiptarë, ju që përkohësisht ia kthyet shpinën Kosovës, kthehuni në obligimet tuaja shkollore, këtu në Kosovë ,në shkollat tuaja, qofshin ato edhe pa zile, ndërsa ju arsimtarë, kthehuni te nxënësit tuaj , Jemi të vetëdijshëm për hallet që keni, por nuk ka hall më të madh se për- kushtimi më i madh ndaj Kosovës.

Prindër dhe qytetarë të Kosovës,

Ju që shtëpitë tuaja i ofruat dhe po i ofroni për dhoma mësimi, t’iu ndihmojmë edhe më tutje fëmijëve tuaj dhe nxënësve tanë për ta kompensuar atë që kanë humbur. U bëjmë apel të gjithë punonjësve dhe të tjerëve që arsimtarët t’i ndihmoni materialisht që t’i kthehen ushtrimit të profesionit të tyre që aq shumë e duan

Kryesia e Lidhjes së arsimtarëve shqiptarë “ Naim Frashëri “ mbështet fuqimisht angazhimet konkrete të organeve legjitime të Universitetit të Kosovës për ta ruajtur tempullin e dijës shqiptare, nga ata, të cilët bënë atentat mbi shkencën dhe arsimin shqiptarë- thuhet në fund të Apelit të Kryesisë së LASH-it “Naim Frashëri “ të nënshkruar nga kryetari z. Rexhep Osmani

“Bujku”/Prishtinë ,19 janar 1992 /KI/