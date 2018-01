Brnabic: Vendimi për rusët në Nish krahas ruajtjes së interesave të Serbisë

Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabic ka deklaruar se Qeveria do të sjellë vendimin për ndarjen e statusit diplomatik personelit në qendrën humanitare serbo-ruse në Nish në përputhje me interesat më të mira të vendit.

“Politika e jashtme e Serbisë është e qartë dhe transparente. Përcaktimi ynë strategjik drejt BE është i pakontestueshëm, ndërsa raportet e mira që kemi me Moskën nuk kanë qenë dhe nuk do të jenë sfidë në atë rrugën tonë”, tha Brnabiq.

Ajo për të përditshmen Vecernje Novosti tha se qendra humanitare serbo-ruse është mjaft e rëndësishme për Serbinë kur është fjala për ofrimin e ndihmës në situatë të jashtëzakonshme.

“Ne i kemi borxh me falënderim të thellë atyre pjesëtarëve për të gjitha që kanë bërë gjatë shuarjes së zjarrit dhe gjatë vërshimeve në vitet e kaluara në Serbi”, tha ajo. /Kosova.info/