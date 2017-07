20-vjeçar i jep fund jetës, 10 ditë pasi e la e dashura

Ndahet nga e dashura, i jep fund jetës. I gjendur nën presion psikologjik, një djalë fare i ri në Fier ka ndërprerë jetën në mes duke pirë fostoksinë. Bëhet fjalë për 20-vjeçarin Eneo Ferko, banues në lagjen “Afrim i Ri” të qytetit të Fierit.

I riu gjatë mbrëmjes së te henes, teksa ndodhej i vetëm në banesë, ka pirë fostoksinë. Ai është gjetur nga nëna e tij në gjendje të rëndë, dhe pavarësisht dërgimit në spital, nuk mbijetoi dot. Eneo ndërroi jetë në orët e para të mëngjesit të së martës në spitalin e Fierit.

Deri në mbrëmje vonë, djali ka qenë i heshtur, ndërsa e ëma nuk ka vënë re ndonjë shqetësim të tij. 20-vjeçari kishte disa ditë që qëndronte fjalëpakë dhe asaj nuk i ka rënë në sy ndonjë ngarkesë më shumë, shkruan “Panorama”.

Vetëm kur ka shkuar në dhomën e tij, diku rreth orës 3 të mëngjesit, nëna ka dashur ta shohë nëse ka fjetur apo jo, por kur ka hyrë e ka gjetur të birin të mbuluar nga shkumë dhe gati pa shenja jete. E alarmuar ka njoftuar të afërmit e tjerë, ndërsa ambulanca pas disa minutash e dërgoi në spital në gjendje kritike.

Mjekët e kishin të pamundur ta mbanin në jetë, pasi lënda helmuese kishte vepruar shpejt duke e intoksikuar të gjithë trupin e të riut. Eneoja ishte duke jetuar një ndjenjë pasioni me një vajzë, me të cilën ishin lidhur prej vitit të kaluar. Por, sipas disa dëshmive nga miq të tij, ata kanë pasur sherre të vazhdueshme kohët e fundit, gjë e cila ka bërë që para 10 ditësh ajo t’i thotë se nuk mund ta vazhdonte më këtë lidhje.

Megjithëse Eneoja i ka kërkuar të ndryshojë mendim, vajza duket të ketë qenë e vendosur për t’i shkuar deri në fund kësaj ndarjeje. Në këto kushte, i riu e ka përjetuar keq këtë ndarje duke u zhytur në gjendje depresive, gjendje e cila e shtyu drejt vetëvrasjes.

Mësohet se Eneo, bashkë me të dashurën e tij, kishte tentuar të vazhdonin një jetë të re edhe në Itali. Të dy kanë jetuar për disa muaj në shtetin fqinj, por nuk arritën të ambientoheshin për shkak se i riu nuk e njihte mirë gjuhën italiane dhe kjo gjë e kishte penguar për të siguruar një vend pune. Pas kthimit në Shqipëri, ai nisi të punonte në një fabrikë këpucësh, ku edhe punoi deri në ditën e fundit të jetës së tij. Eneo për disa vite ka qenë pjesë e Ansamblit “Myzeqeja”, e financuar nga Bashkia e Fierit.

Plani i tij i fundit për të marrë pjesë në një videoklip për të siguruar disa të ardhura shtesë mbeti në letër, pasi i riu nuk e realizoi dot. Prindërit e Eneos ishin divorcuar para rreth 10 vitesh dhe prej atëherë djali jetonte me nënën e tij. Kjo e fundit kujdesej që të birit të mos i mungonte asgjë, duke kryer punë të ndryshme deri te qëndismat. Së bashku me nënën jetonin në shtëpi me qira në periferi të Fierit.