20 transferimet më të mira të Jose Mourinhos

Jose Mourinho ka menaxhuar disa nga ekipet më të mëdha Evropiane, duke përfshirë Real Madrid, Chelsea dhe Manchester United. Por, cilët janë transferimet më të mira të portugezit ndonjëherë?

Didier Drogba i transferuari në vitin 2004 nga Marseille te Chelsea për 24 milionë funte, konsiderohet nga “Goal.com” si blerja më e mirë ndonjëherë e Jose Mourinhos.

Drogba fitoi tituj të shumtë me Mourinhon, ndërsa më të mirën e dha më 2012 kur fitoi Ligën e Kampionëve, por jo në stol me portugezin. Me 164 gola, Drogba është golashënuesi i katërt më i mirë në histori të klubit.

20 transferimet më të mira sipas Goal: