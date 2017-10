2 banane në ditë, ja mrekullitë që do i ndodhin trupit tuaj

Bananet janë konsideruar si një ushqim i plotë, por që ne e nënçmojmë shpesh. Megjithatë, ky frut ekzotik është thjesht shumë ushqyes.

Ajo është e mbushur me sheqerna natyrore, fruktozë dhe saharozë, vitamina, minerale dhe fibra. Me sa duket, konsumi i rregullt mund të sjellë përfitime të mahnitshme shëndetësore.

Bananet janë fruti më i konsumuar në Shtetet e Bashkuara. Për më tepër, bananet janë të pasura me antioksidantë që rrisin sistemin imunitar dhe numrin e qelizave të gjakut. Megjithatë, bananet kanë të tjera përfitime, edhe për të luftuar kancerin.

Energji

1 ose 2 banane para palestrës do të furnizojnë me energji të nevojshme deri në 1 orë. Për më tepër, ato janë të mbushura me vitamina, minerale dhe në mënyrë efikase do të parandalojnë dhimbjet e muskujve, për shkak edhe të nivelit të lartë të kaliumit.

Kundër urthit

Këto fruta veprojnë si anti-acide, kështu që ata lehtësojnë urthin, si dhe të gjitha simptomat e pakëndshme. Vetëm 1 banane do të japë rezultate të menjëhershme në këtë rast.

Trajtimin e kapsllëkut

Disa banane do të trajtojnë me sukses kapsllëkun. Fibrat e tyre do të çojnë në lëvizjet e rregulla të zorrëve dhe në këtë mënyrë, do të parandalojnë kapsllëkun.

Tensioni i gjakut

Bananet ndikojnë te presioni i lartë i gjakut dhe ndihmojnë për të parandaluar goditjet e zemrës. Për më tepër, ato janë të pasura në kalium dhe kështu promovojnë shëndetin e mirë të zemrës.

Trajtimin e anemisë

Bananet furnizojë trupin me hekur dhe kështu rrisin furnizimin me gjak të trupit, pasi ato stimulojnë gjenerimin e hemoglobinës dhe të qelizave të kuqe të gjakut.

Temperatura e trupit

Bananet në mënyrë efikase rregullojnë temperaturën e trupit dhe janë jashtëzakonisht të dobishme në rastin e etheve.

Luftojnë depresionin

Këto fruta përmbajnë një përbërës të vetëm, tryptophan, që është shumë efektiv për të trajtuar depresionin./Shije