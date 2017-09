11 mjekimet popullore të gjysheve tona që çuditërisht funksionojnë!

Shumë shpesh, mjekimet popullore të gjysheve tona duket se funksionojnë! Prandaj, do zbulojmë në këtë artikull 11 prej këtyre, që do ta lehtësojnë ndjeshëm jetën tuaj të përditshme.

Limoni për dhimbjen e veshit

Ju mund ta lehtësoni dhimbjen e veshit nëse shtrydhni disa pika lëng në një pipetë dhe e hidhni në veshin tuaj dhe e mbani për një minutë. Kjo është për shkak të faktit se lëngu i limonit do të stabilizojë nivelet e pH në vesh.

Sodë buke për infeksion urinar

Për të trajtuar simptomat e infeksionit urinar në pak kohë, mjafton të shtoni pakëz sodë buke në një gotë me ujë! Do të alkolizoj fshikëzën, do të trajtojë infeksionet dhe do të parandalojë shumëzimin e mëtejshëm të baktereve.

Selino për frymë të keqe

Përtypni një copë selino për një minutë dhe fryma e keqe do të jetë një e kaluar e largët!

Ullinjtë kur ju zë makina

Ullinjtë janë të pasura me taninet, të cilat pengojnë prodhimin e tepërt të pështymës, e cila është një simptomë e zakonshme kur ju zë makina. Prandaj, merrni vetëm disa ullinj para se të udhëtoni dhe këtë të fundit do e shijoni në maksimum!

Rrush i thatë për artritin

Rrushi i thatë është i shkëlqyera në rastin e artritit.Ka një numër të lartë në vitamina, dhe manaferrat e dëllinjave kanë vetitë e fuqishme anti-inflamatore. Prandaj, ky ilaç do të lehtësojë dhimbjen dhe ënjtjen për shkak të artritit.

Kajsi të thata për mostretjen

Gjyshet shpesh hanë disa kajsi të thata pas darkës, të cilat ndihmojnë tretjen dhe zvogëlimin e fryrjes, pasi ato janë të pasura me fibra.

Patate për pickimet e merimangave

Patatet lehtësojnë në mënyrë efektive kruajtjen dhe inflamacionin për shkak të pickimit të merimangës. Ajo që ju duhet të bëni është që të mbështillni një patate të papjekur, të prerë, me një fashë ose me një copë të hollë, dhe mbajeni në zonën e prekur për disa minuta.

Hithrat për humbjen e flokëve

Gjethet e hithrave përmbajnë nivele të larta të proteinave, kalciumit, fosforit, hekurit, magnezit dhe beta-karotenit dhe sasi të larta të kompleksit të vitaminave A, C, D dhe B. Këto janë të larta në minerale dhe vitamina që nxisin rritjen e flokëve dhe parandalojnë humbjen e flokëve. Ju duhet të bëni një kazan me ujë të valuar, shtoni 4-6 gjethe hithër në një enë, dhe derdheni ujin e nxehtë mbi to.

Edhe pse ndonjëherë tingëllojnë qesharake, këto “truke” janë shumë të dobishme, prandaj nëse vendosni ti provoni ato herën tjetër kur të keni probleme nga ato që përmendëm më sipër, sigurohuni që gjyshet tuaja të jenë krenarë për ju!