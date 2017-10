100 milionë euro për 1 natë: Noizy dhe djemtë e OTR tallen me deklaratën e Encës (Foto)

‘100 milionë euro’, kjo ishte përgjigja që Enca i dha një fansi i cili e pyeste sa kushtonte një natë me të. Ndonëse këngëtarja e tha me shaka, lajmi mori dhenë duke pushtuar mediat e portalet.

Me anë të një videoje live në Instagram, Enca sqaroi se komentin e kishte bërë me shaka e madje i kërkoi falje djalit me arsyetimin se e kishte ofenduar.

Mirëpo një nga djemtë e OTR duket se ka përfituar nga situata për t’u tallur me ish-anëtaren e grupit.

Gjatë videos live, Don Vidi vazhdimisht komentonte shifra parash. Një herë 99 e më pas 100 milionë duke thumbuar artisten për deklaratën e saj.

Megjithatë Enca nuk i kushtoi fare rëndësi dhe përfundoi videon live.