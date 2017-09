10 misteret më të mëdha historike që askush nuk mund t’i zgjidhë

Që nga fillimi i botës, ne kemi qenë të rrethuar nga mistere. Disa janë zgjidhur nga shkenca, por të tjerët mbeten të pashpjegueshme dhe mund të mbeten të pazgjidhura përgjithmonë. Disa janë po aq të lashtë sa njerëzimi, por magjepsja jonë me ta i mban ata te përjetshëm.

Këtu, sipas shkrimit që e transmeton ATSH, janë 10 misteret më të mëdha historike që askush nuk mund të zgjidhë.

1. A ka luajtur Zonja Babushka rol në vrasjen e JFK-së?

Fotografia më poshtë tregon një zonjë të veshur me një pallto kafe dhe shall mbi kokën e saj që e bëri atë te quhet Zonja Babushka. Kjo foto ishte pjesë e filmit dhe dokumenteve të paraqitura gjatë hetimit të vrasjes së presidentit të ndjerë. Mund të shihet që zonja po fotografon dhe duket sikur e dokumenton ngjarjen. Edhe gjatë xhirimeve zonja vazhdoi filmimin duke treguar karakteristikat e mundshme të një vrasësi të ekspertëve i cili është i gatshëm dhe i vëmendshëm.

Autoritetet kërkonin zonjën. Ata lanë një deklaratë për shtyp duke kërkuar që filmi i saj të dorëzohej, asnjë film nuk u dorëzua, zonja kurrë nuk u shfaq. Ja dhe një grua me emrin Beverly Oliver pranoi se ajo ishte zonja në foto. Sidoqoftë, historitë e saj kanë mospërputhje të dukshme dhe shumica e njerëzve e konsiderojnë atë vetëm si një artist. Pra, kush është me të vërtetë zonja Babushka? A mori një fotografi të vrasësit të JFK-së? A është përfshirë në vrasje? Cilat janë mendimet tuaja? A nuk është ky numër një ndër misteret më të mëdha historike?

2. Zeusi, Poseidoni dhe Zotat e tjerë në mitologjinë greke mund të kenë qenë alienë.

Bazuar ne fuqinë e tyre të madhe dhe inteligjencën, besohet se ata janë perëndi që krijuan njerëzimin dhe ata duhet të ndiqen dhe vlerësohen. Megjithatë, disa njerëz besonin gjithashtu se janë alienë që përmbajnë teknologji të përparuar dhe mendje të shkëlqyera që ndërhyjnë në jetën njerëzore. Kjo është për shkak se ata gjithmonë do të kenë autoritetin mbi ne dhe ata do të kenë fuqinë për të sunduar gjithçka. Edhe autori i famshëm i librit të Odisea i Zotave, Erich Von Daniken, deklaroi se këta perëndi ishin në të vërtetë alienë nga një planet tjetër dhe jo figura mitologjike. Meqë nuk janë paraqitur prova shkencore, kjo do të mbetet si herezi.

3. A janë ishujt Bimini pjesë e Atlantides?

Një tjetër ndër misteret më të mëdha historike është Edgar Cayce, një amerikan i krishterë mistik që dikur parashikoi se mbetjet e Atlantidës do të gjenden në ujërat rreth ishujve të Biminit. Ai tha se ka gjasa të ndodhë rreth vitit 1968 – 1969. Ky parashikim i dha frikë kur zhytësit profesionistë nga Bahamas zbuluan disa gurë të mëdhenj të rreshtuar te vendosur ne atë forme qe duket si një autostradë nënujore. Forma e tyre, megjithëse të shkatërruar nga koha, nuk gjenden në natyrë diçka e ngjashme. Njerëzit thonë se janë vetëm mbetje nga një qytetërim i lashtë. Sidoqoftë, parashikimi dhe saktësia e bërë nga Z. Cayce ngacmojnë akoma mendjet e shumë njerëzve.

4. Varri i humbur i themeluesit të Perandorisë Mongole Genghis Khan

Vendi ku është varrosur Genghis Khan ka qenë prej kohësh temë e debatit. Një histori popullore (por ndoshta e pavërtetë) thotë se themeluesi i Perandorisë Mongole kërkoi të varrosej në një varr pa shenja. Ushtarët që mbanin trupin e tij vranë çdo njeri qe kishte njohuri mbi rrugën për në vendin e varrit. Njerëzit që ndërtuan varrin u vranë, pastaj dhe ushtarët që i vranë këta njerëz patën të njëjtin fund. Pavarësisht nga saktësia historike, vendndodhja e varrit ishte humbur. Gjatë viteve, arkeologët dhe historianët kanë ndërtuar shumë teori se ku është. Por me kufizime strikte në kryerjen e gërmimeve arkeologjike në tokën e shenjtë në Mongoli, mundësia për të gjetur dëshmi të forta nga çdo vendndodhje potenciale është e vakët. Ajo që dihet është se Genghisi vdiq në fund të verës së vitit 1227 në rajonin malor Liupan të Kinës. Trupi i tij u transportua përsëri në Mongoli për varrim. Udhëheqësi i madh që themeloi Perandorinë Mongole njihet si një pushtues i madh i cili madje e shtriu territorin e tij nga Kina në Hungari. Ai ka frymëzuar shumë njerëz dhe ka fituar shumë besnikë për shkak të parimeve dhe trimërisë së tij.

Kur vdiq në vitin 1227, pasuesit e tij besnikë e varrosën fshehurazi në një vend pa shënuar, të gjithë dëshmitarët u vranë. Kuajt u përdorën gjithashtu për të shkatërruar dëshmitë për varrosjen e Khanit të Madh. Pasuesit e tij madje zhvendosën një pjese të lumit për të fshehur vendin. Disa ekspertë thonë se trupi i tij është në provincën Khentii Aimag të Mongolisë. Megjithatë, arkeologet gjeten tempullin e Genghis Khan në vitin 2004. Pas dekadave të kërkimeve për mbetjet e të trupit të tij brenda tempullit, asnjëherë nuk u gjeten elemente qe mund te conin ne gjetjen e trupit te tij.

5. Identiteti i vërtetë i yllit të Betlehemit

Ylli i famshëm nga Bibla ka tërhequr vëmendjen e shumë profesionistëve dhe endacakëve, shumë teori janë krijuar duke arritur deri në pikën që ajo konsiderohet të jetë një UFO (Objekti i paidentifikuar) ose një anije kozmike e huaj që kur është e dukshme ditë e natë dhe lëviz vazhdimisht duket sikur po ndjek një udhë. Studiuesit nga Britania e Madhe thanë se ishte një yll i ri i njëjtë me atë që gjendet në Kinë në pranverën e 5 pes (Para Krishtit). Johannes Kepler tha se ishte vetëm një rast i dy planetëve që formonin një yll të ri, ndërsa të tjerë kanë thënë se ishte vetëm një kometë në rënie. Megjithatë, nuk ka një studim të mjaftueshëm që te mund të mbështesë kërkesën e tij dhe të çojë në një përfundim të asaj që ylli është me të vërtetë.

6. “Disk Phaistos” i qytetërimit minean

U gjet më 3 korrik 1908 nga një ekspeditë arkeologjike italiane drejtuar nga Luigi Pernier e Federico Halbherr. Sot mund ta gjejmë në Muzeun Arkeologjik te Heraklion, Kretë. Është një disk me material balte te pjekur,me diametër 16 centimetra dhe e trashësi 16 mm; daton rreth viteve 1700 p.e.s dhe përmban 241 simboli te stampuara kur argjila ishte akoma e freskët. Ky disk i lashtë përmban mbishkrime në një gjuhë të panjohur.

Disa besonin se ai përmban një mesazh që do të luajë një rol të madh në të kuptuarit tone rreth qytetërimit minoan. Eksperti thotë se mesazhi i koduar në disk mund të jetë një histori që ka ndodhur gjatë sundimit të qytetërimit të tyre, një himn ose një teoremë gjeometrike për një kalendar. Shumë kërkime janë bërë dhe ndoshta për shkak të zhvillimit te teknologjisë, shumë mendojnë se jemi afër zbulimit të një prej 10 mistereve më të mëdha historike në botë.

7. Misteri i zhdukjes së anijes USS Cyclops

Një anije e ndërtuar për t’i bërë ballë kushteve ekstreme të motit dhe ekuipazhi me 306 marinarë profesionistë krejtësisht e humbi rrugën dhe u mbyt në fund të të oqeanit duke na lënë me pyetje pa përgjigje. Nuk kishte asnjë gjurmë të anijes së humbur apo të ekuipazhit të saj. Anija u pa për herë të fundit duke lundruar në rrugën e saj drejt Baltimorit në 4 Mars 1918. Është thënë se zhdukja është shkaktuar nga Trekëndëshi i Bermudës. Megjithatë, ekspertët sot mund të na japin një përgjigje matematikore se si ndodhi rrënimi i anijeve në Trekëndëshin e Bermudës, por ky rast është i ndryshëm. Asnjë studim shkencor apo fakt nuk mund të identifikojë se ku është anija dhe çfarë ka ndodhur me të.

8. Burimi i sinjalit “Wow”

Një frekuencë misterioze u kap dhe u printua nga një radioteleskop në Observatorin e Universitetit Perkins ne Wesleyan. Shikoni foton aktuale më poshtë, ajo përmban një grup shkronjash dhe numrash që ndoshta lidhen me njëri-tjetrin por askush nuk e di se cili eshte kuptimi të vërtetë të saj. Personi në detyrë që ishte astronomi Jerry Ehman për shkak të kësaj ngjarjeje të habitshme ai nuk mund të për të shkruar fjalën “Wow” në letër të shtypur. Sinjali duket se vinte nga konstelacioni Sagittarius dhe mbante shenjat të origjinës jashtëtokësore. Ky sinjal pati një kohëzgjatje rreth 72 sekonda. Edhe teknologjia e lartë e këtij brezi nuk mund ta zhbllokojë misterin e këtij sinjali. Pak njerëz thonë se ishte një mesazh nga alienët në pritje për t’u dekoduar nga ne.

9. Thesari i zhdukur i Adolf Hitlerit

E llogaritur në rreth 4 miliard dollarë pasuria e Hitlerit është ende një mister i pazgjidhur. Gjatë viteve që nga vdekja e Hitlerit, shumë janë përpjekur dhe nuk kanë arritur ta gjejnë atë. Pjesë te vogla të ndara të këtij thesari u gjetën në vende të ndryshme pranë Gjermanisë, por asnjëra prej tyre nuk jep informacion për të ndjekur vendin ku është pjesa më e madhe e thesarit.

Historianët kanë një teori se paratë u depozituan në banka në vende të ndryshme. Po thuhet gjithashtu se Diktatori e fshehu atë në një zonë të izoluar pranë Deutschneudorf, Gjermani. Së fundi Ekspertët spekulojnë se ajo mund të gjendet në Liqenin Toplitz, Austri. E drejtë intriguese? Një gjë është e sigurt se kjo pjese e thesarit është ende në pritje për t’u gjetur.

10. Mbetjet e humbura të Kristofor Kolombit

Njeriu që zbuloi “Botën e Re” të Amerikave, eksploratori i njohur italian Kristofor Kolombi, të cilin siç e dimë ,pati një jetë të jashtëzakonshme dhe të suksesshme, pavarësisht kësaj, njerëzit këto ditë ende po pyesin se ku është trupi i vdekur i tij. Varri fillestar i Kristofor Kolombi është në qytetin e Valladolid, Spanje dhe me pas trupi i tij u zhvendos ishullin Hispaniola në Karaibe pastaj në Kubë në 1795, më në fund pas një shekulli e sollën përsëri në Spanjë.

Këtu është pjesa misterioze, një grup njerëzish thanë se trupi nuk u zhvendos kurrë në Hispaniola. Një kuti me një fjalë të shkruar “Glorious Eminent Cristobal Colon” që përmban një trup të vdekur u gjet në 1877 në Katedralen e Santo Domingo, atëherë ADN-ja e tij rezultoi pozitivisht e lidhur me Diego (vëllai i Christopher), tregoi se ata erdhën nga e njëjta nënë. Republika Dominikane vë në dyshim vërtetësinë e rezultatit të ADN-së dhe ende kërkon një vlerësim tjetër të ADN-së të eshtrave në Hispaniola.