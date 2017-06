10 mënyra për t’ia hequr fëmijës cucllën

Është mrekulli sesi cuclla qetëson fëmijës tuaj të bezdisur. Por a keni menduar që cuclla mund të bëhet shoku më i ngushtë i fëmijës?

Nëse mendoni se si t’i shmangeni kësaj shprehie, lexoni sugjerimet tona më poshtë:

Bëjeni me shije të keqe

Me siguri që jeni të njohur me idenë e kafshimit të thonjëve ku prindërit për të shmangur këtë shprehi i lyejnë thonjtë me ndonjë gjë që ka shije të keqe. Metodë e ngjashme është edhe kjo e cila ndonjëherë funksionon që të ndajë fëmijët ka cucllat.

Hidheni

Nëse fëmija juaj është më i rritur për të kuptuar konceptin e hedhjes se cucllës, kjo mund të ndihmojë që ai të tejkalojë këtë shprehi.

Jo

Ju jeni prind dhe ju keni fuqinë për të hedhur cucllën – së paku kjo është një teori. Por nëse mendoni që strategji më e mirë për fëmijës tuaj është që vetëm ti thoni “Jo” kjo është metoda juaj e zgjedhur.

Largojeni gradualisht

Një proces i ngadalshëm dhe i butë mund të ketë sens për fëmijës dhe familjen tuaj. Duke larguar cucllën në disa raste (si p.sh. para gjumit) shpesh është një hap drejt largimit të saj.

Largojeni herët

Fëmijët e kanë atë mënyrën e tyre të fuqishme për të protestuar për shprehinë e tyre të dashur siç është cuclla. Por duke e larguar cucllën më herët, kur fëmija është ende i vogël për të shprehur pakënaqësinë dhe negocimin me fjalë, mund ta bëjë më të thjeshtë dhe më të lehtë këtë tranzicion.

Sabotojeni

Ekspertet e sigurisë pohojnë që fëmijët ndonjëherë hedhin cucllat kur ato kanë shenja të prishjes, apo të dëmtimit sepse iu bëjnë më të vështirë thithjen.

Këshillë sigurie: Nëse provoni që tia dëmtoni me qëllim, atëherë duhet të jeni shume të kujdesshëm, që fëmija mos të gelltit ndonjë copëz gome të cucllës apo ndonjë copë e cila mund edhe tia zë frymën pra mos e leni fëmijës vetëm me cucllën e tij.

Përralla e cucllës

Përralla e cucllës: Është e vogël dhe e fuqishme, dhe është shoqja e përrallës së dhëmbit. Kjo krijesë magjike mund të ndihmojë fëmijës tuaj që të bëjë transformimin nga përdorues i cucllës në jo përdorues. (shiko#2, “Hidheni” për teknika të ngjashme.)

Humbeni

Ky mund të jetë një lehtësim për ju: Herën tjetër kur e kërkoni cucllën e fëmijës, ndaloni. Nëse është humbur, le të mbetet e humbur. Apo si alternativë mund edhe ta humbni me qëllim. Që të dy strategjitë funksionojnë për prindërit e dëshpëruar.

Lexoni libra për të

Koha e leximit të librave është koha e mrekullueshme për tu përkëdhelur me fëmijët tuaj dhe ti inkurajoni që ti duan dhe ti lexojnë librat. Por ju mundeni gjithashtu që të përdorni librat si inspirim për shprehinë që doni të shihni dhe ti ndihmoni fëmijës me ndryshimet siç është heqja e cucllës.

Lërjani natyrës

Ekzistojnë arsye shëndetësore për largimin e cucllës:

Fëmijët të cilët nuk e përdorin cucllën kanë më rrallë infeksione të veshit.

Nëse fëmija parashkollor ka probleme në zhvillim të gjuhës dhe probleme gjuhësore, cuclla mund ta përkeqësojë këtë problem.

Nëse përdoren tejmase, cucllat mund të shkaktojnë probleme me dhembë dhe gojë.

Keni kujdes se çfarë dëshironi

Ndonjëherë fëmijme të vërtetë ka nevojë për të thithur. Largimi i cucllës mund të nënkuptojë edhe adaptimin e ndonjë shprehie tjetër siç është: thithja e gishtit, mbajtja e batanijes kudo, apo mundësinë të bie në dashuri me ndonjë shprehi tjetër. /bebaime