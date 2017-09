10 mënyra për të motivuar fëmijën që të mësojë

Nëse dëshironi që fëmija juaj të jetë një nxënës i shkëlqyer, mos e kufizoni të mësuarit në muret e klasës.

Megjithëse aftësitë që ai po mëson janë vendimtare për rritjen e tij intelektuale dhe sociale, fëmija juaj ka nevojë për ndihmën tuaj për të hapur botën e ideve. Gëzimi i tij i ripërtërirë në zbulim do të transferohet në punën e tij shkollore, kështu që ju do të rrisni arritjet e tij akademike gjithashtu!

1- Plotësoni botën e fëmijës suaj me lexim. Krijoni një kohë të leximit të familjes kur të gjithë lexojnë librin e tyre. Tregoni sa e rëndësishme është leximi duke plotësuar shtëpinë tuaj me materiale të shtypura: romane, gazeta, madje edhe afishe dhe pllaka me fjalë mbi to.

2- Nxiteni që të shprehë mendimin e tij, të flasë për ndjenjat e tij dhe të bëjë zgjedhje. Kërkoni kontributin e tij mbi vendimet e familjes dhe tregoni se e vlerësoni atë.

3- Tregoni entuziazëm për interesat e fëmijës suaj dhe nxitni atë që të eksplorojë subjekte që e mahnitin atë. Nëse është një kalë, tregoni histori ose sfidojeni atë për të gjetur pesë fakte rreth kuajve në enciklopedi.

4- Afroji mundësi të ndryshme të stileve të të mësuarit – nga dëgjimi dhe të mësuarit vizual. Inkurajoni lojëra të hapura, të cilat do të zhvillojnë shprehjet krijuese të fëmijës suaj dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve ndërsa ndërtojnë.

5- Tregoni gjërat e reja që mësoni me entuziazëm. Diskutoni mënyrat e ndryshme të gjetjes së informacioneve.

6- Pyesni për atë që ai është duke mësuar në shkollë, jo për notat e tij apo rezultatet e testit. I thoni t’ju mësojë atë që mësoi sot në shkollë – duke vënë mësimin në fjalët e tij do ta ndihmojë atë të mbajë mend atë që mësoi.

7- Ndihmoni fëmijën tuaj të organizojnë letrat e të shkollës dhe detyrat në mënyrë që të ndihet sikur kanë kontroll mbi punën e tyre. Kontrollo rregullisht për t’u siguruar që nuk ndihet i/e mbingarkuar.

8- Festoni arritjet, pavarësisht sa të vogla. Përfundimi i diçkaje kërkon një trajtim të veçantë.

9- Përqendrohuni në pikat e forta, duke inkurajuar zhvillimin e talenteve. Edhe në qoftë se ajo nuk e ka kryer testin e matematikës, ajo mund të ketë shkruar një poemë të mirë. Përveç një libri pune për praktikën e matematikës, jepni një ditar për të shkruar.

10- Ktheni ngjarjet e përditshme si një mundësitë e të nxënit. Nxiteni që të eksplorojë botën rreth tij, duke bërë pyetje dhe duke i dhënë përgjigje.